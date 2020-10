Klaas Dijkhoff stapt uit de politiek

Dijhof schrijft op zijn Facebook: ''De verkiezingen voelen nog ver weg, maar ik wil het toch al even hebben over na de verkiezingen. Na de verkiezingen zal ik namelijk geen Kamerlid meer zijn.

In een uitgebreid interview in NRC dit weekend ga ik daar dieper op in. Nu is het moment om wel of niet op de lijst te gaan en nu is het moment om die keuze te delen.

Na ruim 10 jaar aan het Binnenhof is mijn nieuwsgierigheid om ergens anders aan het werk te gaan groter dan naar wat een langer verblijf brengt. Zoals nieuwsgierigheid me naar het Binnenhof bracht, brengt het me nu ook ergens anders heen.

Dijkhof zegt naar eigen zeggen zich "uit de naad werken" om op 17 maart een goed verkiezingsresultaat te boeken, al is hij dan geen kandidaat meer.