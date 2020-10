Gaspedaal aangezien voor rem, auto belandt bovenop andere auto

De hulpdiensten werden maandagmiddag gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Kooikersweg in Den Bosch. Op het parkeerterrein van het Gezondheidscentrum Den Bosch West belandde een auto bovenop een andere auto.

Geen gewonden

Het wonderbaarlijke ongeval gebeurde nadat de bestuurster een inschattingsfout maakte en in plaats van op de rem op het gaspedaal trapte. Even wonderbaarlijk raakte er niemand gewond, wel was de ravage groot.

Auto's afgesleept

Twee bergingsvoertuigen moesten er aan te pas komen om beide voertuigen op een verantwoorde wijze te bergen. Het voorval trok veel bekijks van omstanders. Uiteindelijk zijn beide voertuigen afgevoerd.