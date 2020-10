Vijf jarig jongetje aangereden door auto op het Oosterpad in Boxtel

De hulpdiensten werden maandagavond omstreeks 17:15 uur gealarmeerd voor een verkeersongeval op het Oosterpad in Boxtel. Een 5 jarig jongetje is daar aangereden door een auto nadat hij de Hobbedonkseweg wilde oversteken, waar zijn moeder al aan de overkant op hem stond te wachten.

Toegesneld ambulancepersoneel heeft het jongetje ter plaatse nagekeken in de ambulance, en is daarna met onbekend letsel voor verdere controle per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Omstanders laten weten dat het jongetje plots overstak. Ook de politie kwam ter plaatse, zij regelde tijdelijk het verkeer.