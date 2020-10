Overlastgevende man valt van balkon

Dinsdagochtend zorgde een 41-jarige man op de Rodenrijselaan voor veel overlast toen hij onder andere over de daken liep en met een zwaard stond te zwaaien. Diverse hulpdiensten kwamen ter plekke om de man veilig binnen te krijgen. Uiteindelijk viel de man van een balkon meters naar beneden. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

Zeven uur ’s ochtends belde de eerste buurtbewoners de alarmlijn omdat een man over de daken van de Rodenrijselaan liep en met dakpannen gooide. Hij gilde, sloeg dingen kapot en zwaaide met een zwaard. Ook leek het een aantal keer alsof hij van een balkon wilde springen. De brandweer legde daarom uit voorzorg een springkussen op straat. Ook kwam een korpsonderhandelaar om met de man te praten en hem te kalmeren. Helaas zonder resultaat. Uiteindelijk werd het arrestatieteam ingezet in een poging de man te overmeesteren. De man wist zich aan de aanhouding te onttrekken, klom over de balkonreling en viel van het balkon zo’n acht meter naar beneden. Hij is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De rijksrecherche doet onderzoek.