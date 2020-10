Groep jongeren belaagt metroreiziger, voorbijganger grijpt in

Ingrijpen voorbijganger voorkomt erger

'Dankzij het accuraat ingrijpen van een voorbijganger kon de jongen ontsnappen aan zijn belagers. Hij moest zich onder doktersbehandeling stellen en deed aangifte', zo meldt de politie die op zoek is naar getuigen.

Meeglippen door de poortjes

De man stapte rond 18.00 uur bij de halte centrum uit en liep naar de uitgang aan de zijde van de Terp. Bij het uitchecken merkte de man dat een onbekende persoon met hem mee wilde lopen door de poortjes en kennelijk geen geldig plaatsbewijs had. De man zei daar wat van, waarop de jongen direct agressief regeerde en met de man fysiek en verbaal de confrontatie zocht.

Ingesloten door groep

Het slachtoffer liep daarop door richting de uitgang en eenmaal buiten op straat werd de man ingesloten door de man die aanvankelijk met hem wilde meelopen en een groep jongeren die vermoedelijk deel uitmaakte van zijn vriendengroep. Ter hoogte van de oversteekplaats aan de achterzijde van ‘de Boekenkast’ werd het slachtoffer verder ingesloten door de groep.

In gezicht geschopt

Hij werd als eerste geduwd en vervolgens ontstond er een vechtpartij waarbij alle jongens om hem heen meededen. Het slachtoffer viel daarbij op de grond en werd door een van de jongeren vol in zijn gezicht geschopt. Dankzij zeer accuraat optreden van een omstander, kon voorkomen worden dat het slachtoffer nog verder werd belaagd en wist de heldhaftige man de groep jongeren te verjagen.

Getuigenoproep

De groep rende via het parkeerterrein in de richting de Lepelaarsingel. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn hoofd en moest zich onder doktersbehandeling laten stellen. De politie onderzoekt het incident en betrekt daarbij ook camera’s die in het Metrostation hangen in het onderzoek en vraagt getuigen om contact op te nemen.