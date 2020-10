Kans op dichte mist

Het eerst in het zuidoosten. In het zuidoosten en noordwesten komen aanvankelijk enkele buien voor, in het zuidoosten mogelijk met onweer. De minimumtemperatuur ligt rond 9°C. De zuidwestenwind is matig, 3-4 Bft, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, 5 tot 6 Bft. Vanavond neemt de wind van het zuiden uit af naar zwak tot matig en draait naar zuid.