Gewapende overval op goudinkoper in Zoetermeer

Vrijdagmiddag is in Zoetermeer een goudinkoper aan de Dorpsstraat het slachtoffer geworden van een gewapende overval. 'Daarbij vielen geen gewonden. Wel is de verdachte er met de buit vandoor gegaan. We zijn opzoek naar getuigen', zo meldt de politie vrijdag.