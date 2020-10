Overleden vrouw in woning blijkt bewoonster te zijn

De politie onderzoekt met een TGO-team (Team Grootschalige Opsporing) de vermissing van een 35-jarige vrouw. In haar woning aan de Wognumstraat in Den Haag werd zaterdag 24 oktober een overleden persoon gevonden. Onderzoek heeft uitgewezen dat het gaat om de vermiste vrouw. Zondag 25 oktober is er een 26-jarige man uit Zoetermeer aangehouden, zijn rol wordt onderzocht. Hij zit op dit moment nog vast.