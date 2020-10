Het combineren van sieraden steeds populairder

Draag jij vaak alleen gouden of juist alleen zilveren sieraden? Dat kan, maar het is absoluut geen must! Je kunt deze twee materialen namelijk prima met elkaar combineren. Het is alleen goed om net even te weten hoe je dat het best kan doen. Daarom geven we je graag 5 handige tips hoe je jouw sieraden combineert!

#1 – Let goed op de vormen, patronen en reliëf

Eigenlijk kan je alles wel combineren, als je maar zorgt dat het totaalplaatje klopt. Daarbij kan je bijvoorbeeld denken aan het uitsluiten van verschillende vormen in sieraden. Als je gouden én zilveren sieraden draagt, is het beter om de drukke aspecten in een ring, ketting of armband weg te laten. Ga juist voor rustige, minimalistische sieraden zoals verschillende oorbellen, kettingen of armbandjes met een enkele, subtiele hanger.

#2 - Denk aan je kleding

Naast het overwegen van verschillende vormen, is het ook goed om te letten op kleding. Als je graag zilveren en gouden sieraden combineert, zorg dan dat je kleding wat rustiger houdt. Zo kies je bijvoorbeeld voor een outfit met voornamelijk donkere of lichte tinten, dit zal er voor zorgen dat jouw zilveren ring jouw gouden armbandje juist complimenteert!

#3 - Zorg voor een overgang in kleur

Wat ook goed kan werken, is het zorgen voor een subtiele verwijzing in het ene sieraad, naar het andere. Zo zijn er veel gouden sieraden met diamant of zirkonia, die de kleur hebben van zilver. Daar kan je uiteraard perfect mee spelen door hiernaast een zilverkleurig sieraad te dragen.

#4 - Ga voor bicolor

Als je de smaak helemaal te pakken hebt, kan je ook gaan voor een bicolor sieraad. Heb je hier wel eens van gehoord? Dit is een gemengd materiaal, waarbij zowel de gouden en zilveren kleur tevoorschijn komt. Dit fenomeen zie je vooral terug in ringen, maar er zijn ook veel leuke armbanden, kettingen en oorbellen in bicolor te vinden!

#5 Own it!

Denk jij ook soms, hoe kan het toch dat sommige mensen álles kunnen hebben? Dit kan jij óók! Alleen moet je er wel zelf helemaal achter staan. Dus bij twijfel, niet doen! Alleen als jij vind dat je het mooi vind, is het leuk om te dragen. En wat maakt het dan nog uit wat een ander ervan vindt? Own it!