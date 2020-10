Man (73) overleden na mishandeling op straat in Arnhem

In Arnhem is woensdagavond een man op de Spijkerstraat rond 21.15 uur zwaar mishandeld. 'Het slachtoffer, een 73-jarige man uit Arnhem, is naar het ziekenhuis gebracht en daar enkele uren later aan zijn verwondingen overleden', zo laat de politie donderdag weten.

Mogelijk vijf personen betrokken

'De politie is op zoek naar mogelijk vijf personen die hierbij betrokken zijn en heeft via Burgernet dezelfde avond nog een oproep gedaan om met informatie te komen over het incident', aldus de politie.

Oproep politie

'Iedereen die informatie heeft wordt opgeroepen zich te melden bij de politie. We komen graag in contact met mensen die camerabeelden beschikbaar willen stellen aan de politie. Beschikt u over camerabeelden of over dashcambeelden, dan vragen wij u om deze te delen met de politie', aldus de politie.