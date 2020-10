Nog geen akkoord KLM met vakbond over loonkorting

De KLM en de vakbond voor verkeersvlieger hebben zaterdagmiddag vooralsnog geen akkoord bereikt over de loonoffers die gemaakt moeten worden om overheidssteun te krijgen.

Om van de staat steun te mogen ontvangen, moet KLM bereid zijn tot 2025 flink te bezuinigen. Eerder leverde piloten in het bezuinigingspakket al 20 procent in. De pilotenvakbond VNV gaat nog niet akkoord om nog meer op de piloten te bezuinigen.

De VNV zegt: ''Deze specifieke aanpassing van ons akkoord is op deze termijn niet realiseerbaar. Desalniettemin hebben wij altijd in arbeidsvoorwaardelijke zin gedaan wat noodzakelijk is en past bij de staat van het bedrijf. Het staat buiten kijf dat de piloten ook tijdens deze coronacrisis dat blijven doen.''

De vakbond voor cabinepersoneel (VNC) en bond voor luchtvaarttechnici NVLT zijn wel akkoord.

Door het uitblijven van een akkoord met de piloten, weigert de Staat de steun van 3,4 miljard euro.