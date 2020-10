Recherche zoekt getuigen van steekincident

Rond 17:45 uur ontving de politie een melding van het incident. Agenten die ter plaatse kwamen zagen dat de 18-jarige man gewond op straat lag. Zij hebben de man eerste hulp verleend totdat de ambulance arriveerde. De man raakte gewond aan zijn been en is in het ziekenhuis verder behandeld aan zijn verwondingen.

Omstanders vertelden de politie dat er – nadat de man was neergestoken – ongeveer vijf of zes jongens of jonge mannen wegrenden in de richting van de Papsouwselaan. Ook zouden er nog twee personen zijn weggerend in de richting van de Westlandseweg. Zij waren allemaal donker gekleed. Een van de verdachten droeg een grijze joggingbroek.