Al 8 miljoen keuzes ingevuld in het Donorregister

Nieuwe donorwet

De nieuwe donorwet, die op 1 juli van kracht werd, vraagt van alle mensen vanaf 18 jaar om een keuze te maken over orgaandonatie. De afgelopen maanden nam het aantal ingevulde keuzes sterk toe doordat iedereen, die nog geen keuze had gemaakt, een brief kreeg vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Organen en weefsels

Tamara van Ark, minister voor Medische Zorg en Sport: 'Mooi dat meer dan 8 miljoen mensen hun eigen keuze hebben vastgelegd in het Donorregister. Want als je zelf een keuze invult, is het na je overlijden voor je partner of familie duidelijk hoe jij dacht over het doneren van organen en weefsels. Heb je nog geen keuze ingevuld? Vul dan je keuze in via het formulier of op de website donorregister.nl. En vraag als het nodig is hulp van een bekende of bel naar het informatienummer op de website.'

Ingevulde keuzes

51,1% van de mensen die hun keuze hebben ingevuld zegt ja tegen orgaandonatie. 37,6% kiest ervoor geen donor te worden en 11,3% laat de keuze aan iemand anders over.

Van Ark: 'Het maakt niet uit welke van de vier opties je kiest, als het maar je eigen keuze is. En als je het maar bespreekt met je familie.' Je kunt je keuze op ieder moment veranderen op de website donorregister.nl.

Geen bezwaar tegen orgaandonatie

Vul je na ontvangst van de brief en de herinneringsbrief niets in, dan kom je met ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ in het Donorregister. Dat betekent dat je organen en weefsels na je overlijden naar een patiënt kunnen gaan. Ook hierover ontvang je een bevestigingsbrief.