NS schrapt komende tijd treinen

Komende tijd schrappen we tijdelijk op enkele trajecten een aantal treinritten. Dat gebeurt stapsgewijs, waarbij de meeste wijzigingen in de tweede helft van november ingaan. Reden voor de aanpassingen is de forse daling van het aantal reizigers. We willen ervoor zorgen dat reizigers in coronatijd verantwoord en veilig met de trein kunnen blijven reizen en dat Nederland bereikbaar blijft.