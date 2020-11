Verdachte aangehouden voor schietincidenten Groningen en Hoogezand

Dinsdagochtend heeft een arrestatieteam van de politie een 37-jarige man uit Groningen aangehouden voor betrokkenheid bij het schietincident aan de Huygensstraat in Groningen op dinsdag 20 oktober. 'Tevens wordt hij in verband gebracht met een schietincident op 31 december 2019 in Hoogezand', zo meldt de politie dinsdag.

Op balkon beschoten

Bij het schietincident aan de Huygensstraat raakte een 36-jarige man uit Groningen gewond nadat hij werd beschoten. Dit gebeurde toen hij op het balkon van zijn woning stond. Hij raakte gewond aan zijn hand. Het schietincident in Hoogezand vond op oudejaarsavond plaats.

Vrouw in voet geschoten

Een 30-jarige vrouw werd in haar voet geschoten in een woning aan de Transportweg in Hoogezand. Zij was die 31ste december 2019 in de woning van haar ouders. Samen met haar kinderen vierde ze daar de jaarwisseling. Ruim twee uur voor middernacht, rond 21.45 uur, stond er plotseling een man met een vuurwapen in de gang.

Onderzoek

Beide schietincidenten werden uitvoerig onderzocht door de recherche. Daarnaast is er in het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de zaken. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de verdachte mogelijk bij beide incidenten betrokken is geweest. Hij werd vanmorgen rond 05.00 uur door een arrestatieteam aangehouden. Daarna hebben er meerdere zoekingen plaatsgevonden. De verdachte zal worden verhoord en het onderzoek is dan ook nog steeds gaande.