16-jarige jongen aangehouden voor steekpartij in Breda

Bij een steepartij aan nabij de Seringenlaan in Breda is donderdagmiddag een 16-jarige jongen zwaargewond geraakt. Dit maakte de politie bekend.

De steekpartij vond rond kwart over twee plaats en het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Het incident vond plaats in de nabijheid van de Markenhage. Dit is een middelbare school.

Later die middag heeft de politie een eveneens 16-jarige verdachte uit Breda aangehouden voor betrokkenheid bij de steekpartij.