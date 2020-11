OM legt handheld telefoongebruik achter het stuur op foto vast: 240,- euro boete

Vanaf maandag 16 november is het oppassen geblazen voor iedereen die 'wel eens' tijdens het autorijden zijn mobiele telefoon in de hand neemt om te bellen of een appje te beantwoorden. De kans dat je wordt gesnapt wordt flink wat groter nu het Openbaar Ministerie (OM) de handhaving op het vasthouden van mobiele devices flink gaat intensiveren.

Slimme camera's ingezet

Even een appje beantwoorden of een telefoonnummer opzoeken in de auto, veel automobilisten doen dat. Maar het levert een groot risico op voor de verkeersveiligheid. Afleiding speelt steeds vaker een rol bij verkeersongevallen. Daarom zet het OM slimme camera’s in die automatisch overtredingen vastleggen en doorsturen naar het Centraal Justitieel Incassobureau. Dat kan de overtreder op een boete van 240,- euro komen te staan.

Paar seconden ogen dicht achter het stuur?

‘Doe jij wel eens een paar seconden je ogen dicht achter het stuur?’ vraagt Achilles Damen, verkeersofficier bij Parket CVOM zich af. ‘Dat wil niemand, want dat voelt heel onveilig. En dat is het ook. Maar een paar seconden je aandacht op je mobiele telefoon richten is hetzelfde. Je ziet even niks om je heen. Die paar tellen kunnen het verschil maken tussen veilig thuiskomen en het veroorzaken van een ongeval.’

Wettelijk verbod

Afleiding is een groot risico voor de verkeersveiligheid. Daarom is het vasthouden van mobiele apparaten achter het stuur niet toegestaan. Dit is vastgelegd in artikel 61a RVV. Het gaat dan om het vasthouden van allerlei mobiele elektronische apparaten, bedoeld voor communicatie of informatieverwerking. De boete voor het overtreden van dit verbod is 240 euro. Damen: ‘Op dit moment wordt hier vooral op gehandhaafd met staande houdingen door de politie. Dit is heel effectief, maar niet altijd efficiënt, omdat het veel capaciteit kost. Daarom heeft het Openbaar Ministerie onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor digitale handhaving.’

Slimme camera’s

Hieruit kwam naar voren dat er slimme camera’s zijn, die goed in staat zijn appende en bellende bestuurders te detecteren. De camera maakt foto’s van elke passant, waarbij te zien is of de bestuurder zijn mobiele telefoon wel of niet vasthoudt. Omdat er schuin naar beneden wordt gefotografeerd, is het gezicht van de bestuurder niet in beeld. Het kenteken wel, en op de foto is duidelijk en scherp te zien of iemand achter het stuur een mobiel apparaat vasthoudt.

Foto voldoende bewijs voor boete

Alleen die foto’s waarbij het systeem vermoedt dat er een telefoon wordt vastgehouden, worden doorgestuurd naar het CJIB. Bij het CJIB voert een BOA de definitieve beoordeling uit. Hierna wordt een verkeersboete op kenteken verstuurd. De foto’s zijn zo duidelijk, dat dit voor het OM voldoende bewijs is om een boete op te leggen. De foto’s kunnen door de kentekenhouder worden opgevraagd en de kentekenhouder kan in beroep gaan tegen de opgelegde boete.

Innovatief

De camera’s worden sinds kort, met succes, in Australië gebruikt. In Europa is Nederland het eerste land dat deze camera’s echt in gaat zetten. In de testperiodes werd een groot aantal overtredingen geconstateerd: op een bepaalde testdag werden met twee camera’s 400 overtredingen gesignaleerd. Hierbij is er langs een drukke N-weg voor 24 uur gemeten en op een locatie op een viaduct boven een snelweg is er 6 uur gemeten.

Verplaatsbare camera's

De camera’s functioneren dag en nacht en bij alle weersomstandigheden, en zijn daarnaast ook nog makkelijk te verplaatsen. Zo kan het systeem elke dag op een andere locatie geplaatst worden. ‘Daarmee krijg je het gevoel dat je altijd en overal bekeurd kan worden voor een overtreding. Dat moet het handheld telefoongebruik achter het stuur verminderen en de veiligheid op de weg vergroten,’ aldus Damen.

Trajectcontroles

Het automatisch handhaven op handheld telefoongebruik is één van de innovaties in verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie. Daarnaast worden er dit jaar bijvoorbeeld twintig nieuwe trajectcontrolesystemen op provinciale wegen in gebruik genomen, en loopt er een proef met verplaatsbare flitspalen in Rotterdam en Noord-Brabant.