Verdachten ontkennen geschoten te hebben op woning rapper Justin Z.

Tijdens in inleidende zitting voor het beschieten van de woning van de19-jarige rapper Justin Z. in de nacht van 25 op 26 augustus 2020, blijkt dat er 21 kogels zijn afgevuurd op het huis. De auto waar de schutter zijn ak-47 (kalasjnikov) in legde na het schieten werd al geobserveerd door de politie in een andere onderzoek.

Volgens Het Parool stond de gestolen donkere Renault Mégane in de nacht van het schietincident in de Uithoornstraat. Na het beschieten van de woning vluchtten de daders in een andere auto. Uit ballistisch onderzoek blijkt dat de ak-47 is gebruikt voor het beschieten van de woning.

Kort na het schietincident werd de 21-jarige Damian L. in Amsterdam West aangehouden en de 20-jarige Denver B. in Leeuwarden. Beide verdachten ontkennen het gevonden wapen te hebben vast gehad. In hun verklaring stellen beide dat nog een derde man betrokken zou zijn bij het incident. Het zou gaan om ene ‘AS’.

Eind januari 2021 zal de zaak opnieuw pro-forma worden behandeld. Er moet onder andere nog onderzoek gedaan worden naar sporen die in en rond de Renault zijn gevonden.