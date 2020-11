Man beschoten in Alblasserdam

Zo rond kwart over zes vrijdagavond is door twee mannen geschoten op een 32-jarige man. Zij kregen op straat een conflict, mogelijk over een verkeersituatie. De 32-jarige man was in het gezelschap van zijn vriendin.

Na het schieten gingen de verdachten er in hun auto, een zwarte, vandoor richting het Maasplein.