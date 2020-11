Met Corona besmette man die op vliegtuig wil stappen aangehouden voor poging zware mishandeling

De man kwam vanuit Georgië op Schiphol aan en was op doorreis naar Malta. Via de transithal ging hij naar de gate. Daar werd hij door een medewerker van de luchtvaartmaatschappij gecontroleerd en bleek dat hij een brief bij zich had waarop stond dat hij positief was getest op Corona.

Hierop is de man direct in quarantaine geplaatst en door de Marechaussee aangehouden.

De Marechaussee doet verder onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie Noord-Holland.