VEH overhandigd petitie tegen stijgende OZB

”Deze petitie laat zien dat veel mensen het ronduit oneerlijk vinden om de kosten voor brede maatschappelijke voorzieningen eenzijdig te laten betalen door mensen met een eigen huis” zegt Karsten Klein, directeur Belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis. Hij overhandigde de petitie vanmiddag aan Tweede Kamerleden Julius Terpstra (CDA) en Daniel Koerhuis (VVD).

Vereniging Eigen Huis wil dat het kabinet met extra geld voor gemeenten voorkomt dat de hoge kosten van wettelijke zorgtaken voor ouderen en jongeren worden betaald door huiseigenaren.

Julius Terpstra, Tweede Kamerlid voor het CDA: “Gemeenten moeten voldoende middelen krijgen om de taken van het Rijk uit te voeren en niet worden genoodzaakt om daarvoor de lokale belastingen te verhogen.”

Daniel Koerhuis, Tweede Kamerlid voor de VVD: Wij maken ons hard voor lage gemeentelijke woonlasten. OZB opbrengsten gebruiken om begrotingstekorten weg te werken hoort daar niet bij.”

Vereniging Eigen Huis vindt het principieel onjuist dat huiseigenaren moeten opdraaien voor tekorten voor brede maatschappelijke voorzieningen als de jeugd- en ouderenzorg. Gemeenten die door de hoge kosten van deze zorgtaken tegen een gat in de begroting oplopen kunnen maar twee dingen doen: bezuinigen op voorzieningen of de OZB verhogen. Karsten Klein: “Omdat het eerste vaak in beperkte mate mogelijk is, wordt de belastingverhoging vaak onvermijdelijk. Vooral huiseigenaren met een bescheiden inkomen kunnen deze jaarlijkse lastenstijging steeds moeilijker betalen”. In berichten over vaak forse OZB-verhogingen, soms wel met 25%, worden de twee zorgtaken steevast als hoofdoorzaak genoemd.