'KLM en Schiphol gaan in de treinen'

Versterk de internationale trein, zodat deze voor meer reizigers een aantrekkelijk alternatief wordt voor korte vluchten. Dat is de ambitie van de ‘Actieagenda Trein en Luchtvaart’ die vandaag aan de Tweede Kamer is gestuurd. De agenda is in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld door Schiphol, ProRail, KLM en NS.

In de agenda staan acties en maatregelen om van de internationale trein op afstanden tot 700 kilometer een logische keuze te maken als alternatief voor en in aanvulling op het vliegverkeer. Er worden routes naar zes reisbestemmingen benoemd die vanaf Schiphol of Amsterdam ook met de trein te bereiken zijn. Voor elk van deze routes zijn de knelpunten en mogelijke acties in kaart gebracht. De routes die zijn onderzocht hebben als eindbestemming Brussel, Parijs, Londen, Frankfurt, Düsseldorf en Berlijn.

Deze zes bestemmingen zijn nu ook al goed bereikbaar via het spoor. Zo reden er voor de coronapandemie twaalf treinen per dag tussen Amsterdam en Parijs en ook de directe treinverbinding naar Londen maakt de trein een aantrekkelijk alternatief voor het vliegtuig. Maar om de trein nog aantrekkelijker te maken, moet er meer gebeuren. Daarom zal onderzocht worden of treinen van en naar Londen en Düsseldorf/ Frankfurt een stop kunnen krijgen op Schiphol en hoe bagage vanuit het vliegtuig overgeslagen kan worden in de trein.

Minder vluchten naar Brussel

Begin dit jaar verving KLM een van de vijf dagelijkse vluchten naar Brussel door treinreizen met Thalys. Dit betekent bijvoorbeeld dat een reiziger van Brussel naar Hong Kong met de trein naar Schiphol reist en dan verder per vliegtuig. Een zogenoemd AirRail-ticket biedt KLM aan met groeiend succes. AirRail-tickets en –verbindingen kunnen nog verder verbeterd worden en uitgebreid naar andere bestemmingen zoals bijvoorbeeld Düsseldorf. Om AirRail verder te verbeteren zetten we in op verkorten van reistijd, verhogen van frequentie en goede oplossingen voor bagage. Met deze actieagenda worden verdere stappen gezet dit te realiseren.

Structurele samenwerking

I&W, Schiphol, ProRail, KLM en NS willen dat de internationale trein een aantrekkelijk alternatief wordt, zodat reizigers zowel de trein als het vliegtuig pakken of bij een overstap een trein- en vliegreis combineren. Zij richten zich op dit moment op de bestemmingen Brussel, Parijs, Londen, Düsseldorf, Frankfurt en Berlijn.

CEO's over de Actieagenda

Marjan Rintel, NS:

“Niets is zo comfortabel als het reizen met de trein, ook internationaal. Veel reizigers weten dat al. Op bestemmingen naar Parijs, Frankfurt en Londen is de trein een volwaardig alternatief voor het vliegtuig. Van hartje Amsterdam naar hartje Londen in vier uur. Dat scheelt tijd en is goed voor het klimaat: een volle Eurostar staat gelijk aan vier vluchten. De Europese Greendeal laat zien dat het menens is en met de internationale trein voegen we de daad bij het woord. Door nu samen te werken met de belangrijkste luchtvaartpartners en overheid om investeringen te doen, kunnen we samen een duurzame mobiliteitssector neerzetten. Dit vraagt durf, visie en gezamenlijkheid van de sector en de overheid.”

John Voppen, ProRail:

“De behoefte aan duurzame mobiliteit blijft groeien en het is daarom goed om te zien dat de luchtvaartsector nu samen met de spoorsector aan de slag gaat. ProRail past met NS, stations waar nodig aan en we werken samen met andere Europese spoorbeheerders aan een betere internationale dienstregeling. In plaats van eerst de landelijke dienstregelingen uit te tekenen, is het eigenlijk beter om te beginnen met de internationale dienstregeling. Daardoor sluiten de verbindingen van verschillende landen uiteindelijk beter op elkaar aan en wordt je reis korter.”

Dick Benschop, Schiphol

“We willen Schiphol verder ontwikkelen tot een multimodale hub waar trein en vliegtuig Nederland internationaal verbinden. Daarom is het nodig dat ook de verbindingen met Duitsland en Londen een stop hebben op Schiphol.”

Pieter Elbers, KLM

“Al 16 jaar is KLM volgens de Dow Jones Sustainability Index een van de meest duurzame airlines ter wereld en vorig jaar introduceerden we het duurzaamheidsinitiatief Fly Responsibly. We zien vliegen als bewuste keuze voor de consument en de trein is een logisch, duurzaam alternatief als je over een korte afstand wilt reizen. We verkopen nu al aan zo’n 25 procent van onze klanten uit België een combinatieticket. Het is belangrijk dat we onze klanten een hoogwaardig AirRail product kunnen aanbieden. We zullen met elkaar het treinnetwerk verbeteren zodat er meer internationale treinen kunnen stoppen op Schiphol-Centrum, die in frequentie goed aansluiten op ons vluchtschema. Ook gaan we werken aan een oplossing voor de afhandeling van de bagagestromen zodat onze passagiers een comfortabele en zorgeloze overstap kunnen maken. Met de actieagenda is hiervoor een eerste veelbelovende stap gezet.”