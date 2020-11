Corrie van Gorp overleden

Corrie van Gorp werd begin jaren 70 landelijk bekend toen zij samen met Willem Nijholt optrad in twee theatershows van Wim Sonneveld. De in 1942 geboren Van Gorp was van origine danseres. Van Gorp werd pas echt bekend in een revue van André van Duin. Samen met Frans van Dusschoten vormden zij jarenlang een populair revuegezelschap. Twee bekende typetjes die Van Duin en Van Gorp samen vertolkten, waren meneer en mevrouw De Bok.

Corrie van Gorp is in haar slaap overleden. Zo maakt de familie bekend.