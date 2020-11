Man doodgereden bij ruzie, verdachte door motoragent opgepakt

Automobilist gaat er vandoor

'De betrokken bestuurder ging er in eerste instantie vandoor, maar is later op de avond door de politie in Beuningen aangehouden', aldus de politie. De aanrijding vond iets na 19.30 uur plaats. Buurtbewoners en even later hulpverleners verleenden eerste hulp aan het slachtoffer, maar helaas mocht hulp niet baten. De man is ter plaatse overleden.

Man van 18 uit Woerden aangehouden

De politie is direct met het onderzoek gestart. Zo zijn er meerdere burgernetmeldingen (2) verstuurd en is vanuit de lucht gekeken naar de vluchtende verdachte. Door een alerte motoragent kon de auto rond 20.15 uur worden staande gehouden in Beuningen, na een korte achtervolging is een 18-jarige man uit Woerden aangehouden.

Ruzie

De politie heeft forensisch onderzoek verricht en getuigen gehoord. Het onderzoek is nog in volle gang. De aanleiding voor de dodelijke aanrijding zou een ruzie zijn, zo meldt Omroep Gelderland.