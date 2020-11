Vier verdachten aangehouden voor steekpartij Salamanderveen

Het slachtoffer kwam op donderdag 22 oktober naar Spijkenisse omdat hij een date dacht te hebben. Rond 23.30 uur parkeerde hij zijn auto op de Beverveen. Hij is daar waarschijnlijk door twee mannen aangesproken.

Vlak voor 24.00 uur horen bewoners van de Salamanderveen hulpgeroep. Zij vinden het slachtoffer bloedend op het fietspad van de Salamanderveen. Wat er in de tussentijd gebeurd is, is onduidelijk.

In het ziekenhuis is het slachtoffer diverse keren geopereerd. Na een kunstmatig coma is hij nu bij kennis maar zijn toestand is nog steeds zorgwekkend.

Getuigen

Gisteravond (24/11) werd aan dit incident aandacht besteed in de uitzending van Opsporing Verzocht. De politie is onder andere op zoek naar drie fietsers die even voor het incident over de Beverveen fietsen. Zij hebben mogelijk iets gezien wat verheldering kan geven in het onderzoek. Ook naar een man die op de Salamanderveen de hond van een voorbijganger aait, is de politie nog op zoek.