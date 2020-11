Geldboete voor veroorzaken dodelijk verkeersongeval IJmuiden

De rechtbank Noord-Holland heeft een 49-jarige man veroordeeld voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval op 25 november 2017 in IJmuiden. Hem is een geldboete opgelegd van 750 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar, met een proeftijd van twee jaar.

Ongeval

Op de bewuste avond drie jaar geleden, reed de man aan het begin van de avond op de Planetenweg in IJmuiden. Hij zag een 13-jarig meisje over het hoofd dat op een zebrapad overstak en reed haar aan. Het slachtoffer overleed ter plekke aan haar verwondingen.

De voetgangersoversteekplaats was goed verlicht en de man was bekend met de verkeerssituatie ter plaatse. In de zaak heeft uitgebreid technisch en forensisch onderzoek plaatsgevonden. Ook zijn getuigen gehoord, zowel door de politie als door de rechter-commissaris, om de precieze toedracht van het tragische ongeluk vast te kunnen stellen.

Oordeel rechtbank

De rechtbank heeft vastgesteld dat de man het slachtoffer, terwijl zij bezig was over te steken, niet heeft gezien. Hij heeft dus niet goed opgelet, terwijl daarvoor voldoende tijd en gelegenheid was. Maar ondanks het tragische ongeval, kan de rechtbank de man geen andere verwijten maken. Zo heeft de man niet te hard gereden of andere onvoorzichtige dingen gedaan. Dit betekent dat volgens de rechtbank niet gezegd kan worden dat hij, zoals dat in het Wetboek van Strafrecht wordt genoemd, aanmerkelijke schuld aan het ongeval heeft.

Wel verwijt de rechtbank hem dat hij onoplettend heeft gereden en daardoor gevaar in het verkeer heeft veroorzaakt, waardoor het dodelijke ongeval heeft plaatsgevonden. De rechtbank vindt daarom de geldboete en de voorwaardelijke rijontzegging op zijn plaats.