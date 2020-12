Eerste aanhouding voor woningoverval Fred van Leer

Maandagavond 30 november jl. is een 22-jarige man in Amsterdam aangehouden op verdenking van een poging overval op de woning van presentator en stylist Fred van Leer in Rotterdam. Daar werd woensdag 18 november in de ochtend door twee mannen gekleed in postNL kleding getracht om Van Leer te overvallen. De politie is nog op zoek naar de tweede dader.