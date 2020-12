Man gooit brandbommen naar deurwaarder en agenten, AT schiet op verdachte

In het Gelderse Rheden is dinsdag een ontruiming van een woning waarbij een deurwaarder aanwezig was helemaal uit de hand gelopen.

Ontruiming woning

De deurwaarder kwam dinsdagochtend, vergezeld door agenten, een woning in Rheden ontruimen. Een man die in de woning aanwezig was verzette zich heftig tegen de ontruiming en gooide met brandbommen naar de agenten en de deurwaarder.

Arrestatieteam ingezet

Omdat de man zich bleef verzetten is er een arrestatieteam van de politie ingezet. Die heeft de man weten aan te houden. Daarbij is er door het AT geschoten op de verdachte. De man raakte hierbij gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Ook een lid van het arrestatieteam raakte gewond en hij is ook naar het ziekenhuis gebracht.