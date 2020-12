NS vervangt uit voorzorg voorlopig DDZ treinen vanwege trillingen

Oorzaak trillingen niet duidelijk

'Het onderzoek vond plaats naar aanleiding van meldingen van medewerkers die op de DDZ-trein werken. Het eerste onderzoek geeft onvoldoende duidelijkheid over de oorzaken van de trillingen', aldus de NS. NS stelt nu een vervolgonderzoek in. In afwachting hiervan heeft NS per direct besloten de DDZ-treinstellen uit de dienstregeling te halen.

DDZ-treinstellen

NS heeft in totaal zo’n 750 treinstellen in gebruik, 49 daarvan zijn de DDZ-treinstellen. Deze zijn vandaag niet in de dienstregeling gekomen en bij de start van de dag vervangen door andere treintypen. De NS verwacht voldoende treinen te hebben om de reizigers met de vervangende treinen te kunnen vervoeren.