Van Nieuwenhuizen: 165 miljoen euro naar veilige wegen en fietspaden

Bijna 190 gemeenten, alle provincies en twee waterschappen ontvangen samen 165 miljoen euro voor het aanpakken van gevaarlijke kruisingen, fietspaden, wegen en rotondes. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Lokale en regionale overheden konden van 1 juli tot en met 1 september jl. een aanvraag indienen voor een rijksbijdrage om de infrastructuur veiliger te maken. Het kabinet heeft voor de komende tien jaar een half miljard euro beschikbaar gesteld aan medeoverheden voor het aanpakken van gevaarlijke verkeerssituaties. Voorwaarde daarbij is dat provincies, gemeente en waterschappen eenzelfde bedrag investeren. Zo komt er in totaal een miljard euro extra beschikbaar voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. De 165 miljoen euro die nu wordt toegekend. is onderdeel van de 200 miljoen euro die vanuit het rijk voor 2020 en 2021 beschikbaar is.

Minister Van Nieuwenhuizen: ‘Het enthousiasme bij gemeenten, provincies en waterschappen was groot. Er zijn hele goede plannen ingediend bij ons ministerie. Wij zetten de rijksverdubbelaar in. Op die manier kunnen de mensen bij de lokale en regionale overheden nu snel aan de slag om die gevaarlijke kruising of dat te smalle fietspad onder handen te nemen. Dit gaat echt een verschil maken en zorgen voor minder ongevallen op die wegen en fietspaden.’

Maatregelen die in aanmerking komen voor een rijksbijdrage zijn onder meer de aanleg van verkeersdrempels, wegversmallingen, veilige bermen en vrij liggende fietspaden. Ook gaat er geld naar het verbreden van fietspaden en het omvormen van onoverzichtelijk kruispunten naar rotondes. Verder hebben dertig gemeenten geld gekregen voor het inrichten van veilige schoolzones.



Ongeveer twee derde van de maatregelen waarvoor nu een rijksbijdrage is uitgekeerd, wordt binnen een jaar uitgevoerd.