Politie wilde ook sterretjes verbieden

Als het aan de politie had gelegen had komende jaarwisseling ook kindervuurwerk verboden moeten worden. Hierdoor zou er ook een verbod gelden voor sterretjes en bepaalde kindervuurwerksoorten. Dit zegt Ruud Verkuijlen, coördinator van de jaarwisseling bij de politie, tegen over NU.nl.

Volgens Verkuijlen was er met het verbod een rustiger straatbeeld geweest. ‘Voor het overzicht in de handhaving hadden we het liefst gezien dat er helemaal geen vuurwerk werd afgestoken. Want nu is er wel kindervuurwerk’, aldus Verkuijlen.