Brand bij restaurant in Schijndel

Terwijl de politie omstanders op afstand hield en de omgeving afzette ging de brandweer op onderzoek uit. De brand was in eerste instantie lastig te lokaliseren voor de brandweer maar aan de achterzijde van het pand, aan het Verlengde Kloosterpad was het om de bovenverdieping te doen. De brand ging gepaard met de nodige rookontwikkeling. Om toegang te verschaffen tot het pand moest de brandweer een deur open zagen. Voor zover bekend was er niemand in het pand aanwezig, er vielen dus ook geen gewonden. De brand zou vermoedelijk zijn veroorzaakt door een wasdroger,