Jongerenwerker en bestuurder verdacht van oplichting

Op verdenking van valsheid in geschriften, oplichting en witwassen van subsidiegelden zijn twee mannen vandaag in Breda aangehouden. Het tweetal, de 36-jarige H. el L. en de 34-jarige L.L. zou hierbij tienduizenden euro’s hebben verduisterd.

Het geld is formeel bedoeld voor sportimpuls en jongerenwerk in Breda-Noord. De 36-jarige jongerenwerker is voorzitter van een stichting voor jongeren en vice-voorzitter van een sportvereniging. Justitie en politie doen verder onderzoek naar de vermoedelijke oplichting.