Deze schoenentrends voor 2020/2021 zagen we op de catwalk

In deze bijzondere tijd waarbij iedereen op de één of andere manier met corona heeft te maken lijkt het nieuws bijna nergens anders meer over te gaan.

Even wat luchtigs

Een groot deel van de Nederlanders is dan ook iedere dag bezig met het laatste coronanieuws. Hoe belangrijk dat ook is; soms is het wel zo fijn om even wat luchtigs te lezen. 2020 is immers al vreemd genoeg. Wat dacht je bijvoorbeeld van de modetrends voor de winter van 2020/2021? Er is al veel bekend over wat er gedragen wordt in het winterse seizoen. Hoewel we nog geen idee hebben hoe de winter er precies uit gaat zien en of we weer massaal leuke dingen kunnen gaan doen, lees je hier toch alvast meer over de schoenentrends voor de winter van 2020/2021.

Ga jij voor trendy schoenen deze winter?

Een van de voordelen van zo’n gek jaar als 2020 is dat je jezelf eens flink mag verwennen. Je kunt namelijk vrij weinig ondernemen: een vakantie naar het buitenland zit er niet in en dat etentje buiten de deur dat je normaal eenmaal per maand doet, is ook even van de baan. Daarom is deze winter de ideale tijd om jezelf te trakteren op een of meerdere paren schoenen. Als alles om je heen even stilstaat, kun je er natuurlijk nog wel goed uitzien door schoenen te kopen.

Een van de voordelen van de moderne samenleving is dat je je nieuwe schoenen gewoon online kunt scoren. Een of de vijf Nederlanders geeft zelfs aan dat zij voorkeur geven aan online winkelen, blijkt uit herhaaldelijk onderzoek van ABN AMRO. Je hoeft dus niet de stad in en mensen te ontmoeten om een paar nieuwe stappers te kopen. Dat is ideaal in tijden van een pandemie waarin je misschien het liefst uit de buurt van anderen blijft. Blijf dus lekker thuis, zet een kop thee en shop vanaf je smartphone, tablet of laptop.

Schoenentrends voor dames in 2020/2021

Het is met name de damescollectie waar veel interessante ontwerpen te ontdekken zijn. Hier zien we bijvoorbeeld een hele stoere trend terug met te gekke pittige enkellaarzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van het online shoppen van zogeheten combat boots? Deze stevige boots hebben een hoger model, een grote zool en zijn meestal zwart van kleur. Ze zijn heerlijk warm en bieden genoeg comfort voor een wisselvallige winter. Dat geldt ook voor de meer klassieke variant; een enkellaars met hak en vierkante neus. Deze vorm schoen zagen we jaren geleden al eens en maakt nu een comeback. Dat is ideaal, want ze lopen prettig en zien er trendy uit.

Val je liever wat meer op met je winterse schoeisel? Kies dan voor winterwitte laarsjes! Waar we in de zomer massaal kiezen voor witte sneakers mag je deze winter flink losgaan met witte laarzen. Hierbij is geen enkele tint wit uitgesloten: van roomwit tot klassiek wit en van gebroken wit tot aan spierwit. Ga voor een lakleren laars en je hebt direct een andere trend te pakken. Lakleren schoenen voor dames zijn deze winter namelijk ook helemaal de trend. Draag bijvoorbeeld te gekke lakleren loafers of kies voor een stoere veterboot of sneaker van dit materiaal. Lakleer is goed te combineren in zowel nette als meer casual looks.

Schoenentrends voor heren in 2020/2021

Natuurlijk mogen we de mannen niet vergeten wanneer het om schoenentrends gaat. Waar er jaren geleden vrij weinig keuze was, kunnen zij nu kiezen uit heel veel modellen voor het winterse seizoen. Wat opvalt, is dat het bij de mannenschoenen meer draait om bruine kleuren in plaats van witte en zwarte tinten. Wat dacht je bijvoorbeeld van een winterse multicolor sneaker? Je zult sneakers steeds vaker in het winterse straatbeeld zien met aankomende winter aandacht voor de meerkleurige variant. Draag dit soort sneakers bij rustige outfits zodat de focus echt naar de schoenen gaat. Wil je voor kleur gaan in je look? Kies dan voor een kleur die ook in de schoenen zichtbaar is. Andere klassiekers onder de herenschoenen zijn bruine veterschoenen of witte sneakers. Daarmee maak je een look altijd compleet.

Wil je toch wat meer opvallen met je schoenen in de winter? Misschien zijn hogere veterboots dan iets voor jou. Veterboots zijn al enkele jaren te vinden in de herencollecties. Ze zijn stoer, zien er robuust uit, zitten heerlijk én ze zijn lekker warm. Wat wil je nog meer? De meer nette varianten draag je met gemak onder een nette broek, terwijl de stoere veterschoen perfect is onder een stoere jeans. De nette herenschoen deze winter is de lage veterschoen met krokodillenprint of slangenprint. Aan deze trend moet je misschien even wennen, maar je zult zien dat je er je hele look mee af kunt maken. Extra leuk: dergelijke prints zijn niet alleen op nette schoenen voor mannen te vinden, maar ook op sneakers!