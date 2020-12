Politie schaft 200 snelle geruisloze E-bikes aan

De politie schaft 200 speed pedelecs aan van het merk Riese & Müller. De snelle e-bike wordt in alle eenheden ingezet. ‘De speed pedelec is elektrisch, gebruiksvriendelijk en snel,’ zegt Job Janse van Team Verkeer Midden Nederland. ‘Voor politiewerk is dat super.’

Surveillance

‘De elektrische fiets kan voor uiteenlopende doeleinden worden ingezet,’ zegt Erik Peters van de Dienst Verwerving. ‘Denk bijvoorbeeld aan wijkzorg, surveillance op straat of de aanpak van veelvoorkomende criminaliteit. Het is een nieuw vervoersmiddel voor de politie, hoe collega’s de elektrische fiets straks daadwerkelijk gebruiken, zal dus nog blijken.’

Bellen op de fiets

Janse heeft in een eerdere pilot al ongeveer een half jaar met een speed pedelec gereden. ‘Ik ben werkzaam als surveillant, doe hoofdzakelijk verkeerscontroles,’ zegt hij. ‘Als je iemand ziet fietsen die aan het bellen is, kan je er makkelijk snel bij zijn. Dat werkt zelfs bij snorfietsers.’

Buiten adem

Bijkomend voordeel is dat het een stuk minder inspanning kost dan op een normale fiets. ‘Dat is erg fijn, bijvoorbeeld als het om een reanimatie gaat, ’zegt Janse. ‘Dat werkt een stuk beter als je niet buiten adem bent omdat je zo snel mogelijk ter plaatse moest zijn.’

Geruisloos

Verder is de speed pedelec erg wendbaar en daardoor erg handig in steden en woonwijken, legt hij uit. ‘Omdat hij smaller is dan een motor kan je door steegjes en nauwe straatjes die met de motor lastig of niet te doen zijn. Een ander groot voordeel is dat je hem niet hoort.’

Beter voor milieu

De politie heeft de aanschaf van de speed pedelecs Europees aanbesteed. Onder meer na een gebruikerstest is gekozen voor de Charger3 GT Vario HS van het merk Riese & Müller. De firma JUIZZ gaat de fietsen in het voorjaar 2021 leveren. De politie heeft in eerste instantie 200 fietsen besteld om te voorzien in de eerste behoefte binnen de eenheden. De eenheden kunnen zelf hun voertuigmix samenstellen. Als de politie door speed pedelecs minder benzinescooters, auto’s of motorfietsen gebruikt, leidt dat tot minder uitstoot, waarmee de politie haar CO2-footprint verkleint.