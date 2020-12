Adviescollege Veiligheid Groningen adviseert vóór gebruik van typologieaanpak

Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) is positief over de zogenaamde typologieaanpak van TNO en adviseert hem te gebruiken. Dat betekent dat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) aan de slag kan met deze methodiek. Huiseigenaren in Groningen krijgen daarmee veel sneller duidelijkheid over de veiligheid van hun huis. Tot nu toe rekenen ingenieursbureaus elk gebouw in de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied door om te beoordelen of het aan de veiligheidsnorm voldoet en versterkingsmaatregelen nodig heeft. Dat is een tijdrovende klus. Met de typologieaanpak kunnen bijna alle gebouwen in de werkvoorraad van de NCG op dezelfde consistente manier beoordeeld worden.