Sterfte neemt verder toe in week 50

In week 50 (7 tot en met 13 december 2020) overleden naar schatting 3 550 mensen. Dat zijn er ruim 50 meer dan een week eerder, toen 3 494 mensen overleden. In de winter neemt het aantal overledenen altijd toe. De sterfte in week 50 is echter nog 450 hoger dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de eerste twaalf weken van de tweede golf (week 39 tot en met week 50) overleden 5,3 duizend meer mensen dan je in deze periode zou verwachten. Tijdens de eerste golf (week 11 tot en met week 19) was de oversterfte naar schatting bijna 9 duizend. Met uitzondering van een verhoogde sterfte in week 33 en 34 tijdens de hittegolf, was de sterfte sinds week 19 gemiddeld wat lager dan wat verwacht werd als er geen corona-epidemie was geweest.

Sterfte onder Wlz-zorggebruikers weer toegenomen

Op basis van de schatting voor week 50 is de sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen, toegenomen. Er overleden 1 400 Wlz-zorggebruikers in week 50. In de overige bevolking overleden ruim 2 150 mensen, een afname ten opzichte van week 49.

In de eerste twaalf weken van de tweede golf (week 39 tot en met week 50) overleden bijna 2,5 duizend meer Wlz-zorggebruikers dan je in deze periode zou verwachten. Tijdens de eerste golf (week 11 tot en met week 19) waren dit er naar schatting 5,2 duizend.