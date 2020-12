Stijging sinds begin december mogelijk door 'Brits' gemuteerd virus

Vandaag werd bekend dat de in Engeland gemuteerde versie van het coronavirus die daar rondgaat en die veel besmettelijker is begin december ook bij een patiënt in Nederland is vastgesteld. Medici sluiten dan ook niet uit dat het gemuteerde coronavirus mogelijk de oorzaak is van de sinds begin december sterk toenemende aantallen besmettingen in Nederland.