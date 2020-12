Meerdere gewonden bij brand in sushi-restaurant Vijzelstraat Amsterdam

Bij een grote brand in een sushi-restaurant aan de Vijzelstraat in Amsterdam zijn zondagmiddag meerdere gewonden gevallen. Dit meldt de brandweer zondag.

Gewonden

De brandweer kreeg even voor 16.00 uur de melding van de brand in het restaurant waarbij veel rook vrijkwam. De brandweer spreekt van een persoon die brandwonden zou hebben opgelopen en naar het ziekenhuis gebracht. Een aantal andere personen hebben rook in geademd en zijn ter plekke door ambulancepersoneel nagekeken.

Evacuatie bewoners

Bewoners van woningen vlak boven het restaurant zijn geëvacueerd en opgevangen in een nabij gelegen hotel. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Update 17.00 uur

Inmiddels is brandhaard gelokaliseerd achterin het restaurant aan de Vijzelstraat maar de brand is nog niet onder controle. Totaal vijf personen zijn nagekeken in de ambulance vanwege rookinhalatie. Een persoon is vanwege brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis.