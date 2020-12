‘@geile-sterre’ chanteerde honderden jonge mannen met naaktfoto’s

Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat een sextortion-bende in 2019 honderden slachtoffers heeft gemaakt. 'Uiteindelijk kon de politie 41 slachtoffers uit het hele land identificeren, variërend in leeftijd van twaalf tot vijftig. Daarvan deden vervolgens 29 jongens en mannen aangifte', zo meldt het OM woensdag.

Verdachte

'Als enige meerderjarige verdachte stond vandaag een 23-jarige Leidenaar op een openbare zitting. Het OM eiste tegen hem 276 dagen cel en 120 uur werkstraf. Ook moet hij van de officier van justitie ruim 45.000 euro aan crimineel verkregen geld inleveren', aldus het OM.

‘@geile-sterre’ en ‘@stoute-sandra’

Het criminele samenwerkingsverband van zeventien jongens uit Leiden en Leiderdorp, de jongste was destijds veertien, ging volgens de officier als volgt te werk. Op social media hadden ze een groot aantal nep-accounts aangemaakt met namen als ‘@geile-sterre’, ‘@stoute-sandra’ enzovoort. Via die accounts benaderden ze jongens en mannen waarbij ze zich voordeden als vrouwen.

Chantage of ‘sextortion’

Na het eerste contact ontvingen de slachtoffers naaktfoto’s van vrouwen. Die verkeerden in de veronderstelling dat het bijvoorbeeld om ‘Sterre’ of ‘Sandra’ ging. Maar in werkelijkheid haalden de verdachten de erotische vrouwenfoto’s van het internet. Als tegenprestatie vroegen ze de slachtoffers een naaktfoto terug te sturen. Velen deden dat. Waarna het chanteren (of de ‘sextortion’, zoals dat ook genoemd wordt) door de verdachten kon beginnen.

150.000 euro afgetroggeld

Het slachtoffer ontving dan een screenshot van zijn contacten op social media. Met daarbij de vraag wat die ervan zouden denken als ze zijn naaktfoto zouden ontvangen. Alleen door geld over te maken kon dat worden voorkomen. Gedreven door schaamte gingen veel slachtoffers daarin mee. Met als resultaat dat de chantage niet ophield, maar juist toenam. Want eenmaal beet voerden de verdachten de druk verder op. Één slachtoffer maakte maar liefst 12.000 euro over. In totaal heeft de bende op deze manier zo’n 150.000 euro verzameld, zo schat het OM in.

Aanhouding ter plekke

Het onderzoek kwam in oktober 2019 aan het rollen toen een van de slachtoffers ondanks zijn schaamte naar de politie stapte. Er was in zijn geval een plek afgesproken voor de fysieke overdracht van het geld. Toen het zover was, hielden de agenten ter plekke twee (andere) verdachten aan en doorzochten hun telefoons. Daarin zaten honderden soortgelijke chats waarmee slachtoffers onder druk werden gezet.

Witwassen

Volgens de officier van justitie was de Leidenaar die vandaag op zitting stond, een van de grotere spelers in het netwerk. Zo schoof over zijn bankrekeningen 50.000 euro aan crimineel verkregen geld heen en weer. Hij wordt verdacht van witwassen en daarnaast ook van deelname aan een criminele organisatie. Verder heeft hij na zijn politieverhoor nog geprobeerd om een van de aangevers onder druk te zetten om zijn aangifte in te trekken, opnieuw door te dreigen met verspreiding van diens naaktfoto.

Zwijgrecht

De verdachte beroept zich grotendeels op zijn zwijgrecht. Hij stelt alleen dat een zekere ‘Sanjay’ gebruik maakte van zijn bankrekeningen en bankpassen en dat het criminele geld dus niet voor hem was. Maar wie die Sanjay is, wil hij niet zeggen.

Ook zijn in zijn woning een telefoon, twee iPads en twee laptops aangetroffen met daarop accounts die tijdens de chantage zijn gebruikt. Volgens de officier is daarmee bewezen dat hij deel uitmaakte van het criminele samenwerkingsverband.

Strafeis

De officier eiste tegen de Leidenaar 276 dagen cel (waarvan zestig dagen voorwaardelijk) en 120 uur taakstraf. Ook wil hij dat van de man 45.000 euro aan crimineel verkregen geld wordt afgepakt. De uitspraak is over twee weken.

In dit onderzoek moeten achttien andere, minderjarige verdachten zich later achter gesloten deuren tegenover de jeugdstrafrechter verantwoorden. Zestien van hen worden onder meer verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

Hulp nodig?

Heb jij online ook zoiets meegemaakt? Neem dan contact op met de politie of met helpwanted.nl