Totaal drie aanhoudingen voor dodelijk ongeval snelweg A2 Nieuwegein

Bij een ernstige aanrijding op de A2 bij Nieuwegein is woensdagavond een 20-jarige vrouw uit Nieuwegein om het leven gekomen. Dit meldt de politie.

A2 afgezet

Het ongeval, waarbij meerdere auto's betrokken zijn, gebeurde rond 22.50 uur op de A2 ter hoogte van Nieuwegein. De volledige A2 werd vanwege het ongeval afgezet om de hulpdiensten alle ruimte te geven bij de hulpverlening.

Jerrycans

In één van de voertuigen, die betrokken is bij het ongeval, werden meerdere jerrycans met een onbekende vloeistof aangetroffen. Hulpdiensten hebben het betreffende voertuig afgezet en startte een onderzoek.

Inzittenden weggerend

De politie heeft ook nog gezocht naar inzittenden die weggerend zijn. In de jerrycans in één van de auto's zijn uiteindelijk geen gevaarlijke stoffen aangetroffen. Het onderzoek naar de precieze toedracht van de aanrijding wordt door de politie voortgezet.

Aanhouding

De politie heeft twee mannen aangehouden vanwege het ongeval. Het gaat om een 21-jarige man en een 23-jarige man uit Utrecht. Wat hun rol is geweest bij het ongeval wordt nog onderzocht. De politie heeft ook een 25-jarige man uit Utrecht aangehouden omdat hij niet weg wilde gaan bij de auto waarin de jerrycans lagen. Wat hiervan precies de bedoeling was is niet bekend.