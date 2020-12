Code Geel voor zuidwesterstorm Bella

Komende nacht en morgen overdag kans op zware windstoten

'Zaterdagochtend en -middag zijn er nog geen waarschuwingen van kracht. Maar vanaf zaterdagavond laat ging het in het noordwestelijke kustgebied hard waaien', aldus het KNMI.

Zuidwesterstorm met windstoten

De wind komt uit zuid tot zuidwest. In de loop van nacht breiden de zware windstoten zich geleidelijk uit over het land. Boven land zijn er dan windstoten tot ca. 80 km/u, in de kustprovincies 80-90 km/u, aan zee tot ca. 100 km/u, langs de noordwestkust mogelijk tot 110 km/u. Zondagmiddag neemt de wind van het westen uit vrij snel af en verdwijnen de zware windstoten, het laatst in de Limburgse heuvels.

Windstoten

Met name in het noordwestelijk kustgebied is er kans op zware windstoten van 80-100 km/uur, aan zee tot 110 km/uur. Het verkeer kan hier hinder van ondervinden.

De waarschuwing Code Gel is van kracht van zaterdagavond 23.00 tot zondagmiddag 15.00 uur.