Dode woning Oude Ade is 66-jarige bewoner

De politie kreeg dinsdagochtend de melding van een overval van een woning aan de Hofdijklaan in Oude Ade. In de woning werd de 66-jarige bewoner dood aangetroffen. Het onderzoeksteam van de politie gaat inmiddels uit van een misdrijf.

Rond 05.50 uur kreeg de politie melding dat er in deze woning een overval plaats vond. Daarop zijn agenten de woning binnengegaan. In de woning werd het slachtoffer, de 66-jarige bewoner, dood aangetroffen. Direct werd de woning als een plaats delict beschouwd. In en rond de woning werd in de loop van de dag door de Forensische Opsporing een uitgebreid sporenonderzoek gedaan. Een Team Grootschalige Opsporing doet onder leiding van een officier van justitie onderzoek naar het overlijden van de man. Het onderzoeksteam doet onderzoek naar de precieze toedracht en verzoekt getuigen zich te melden.