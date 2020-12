Celstraf met tbs voor steekpartij in jeugdgevangenis Teylingereind

Dinsdag heeft de rechtbank in Den Haag een 22-jarige man een celstraf van tien maanden en tbs opgelegd voor een poging tot doodslag op een medegedetineerde en een poging tot zware mishandeling op een groepsleider in de jeugdinrichting Teylingereind. Dit meldt de rechtbank dinsdag.

Justitiële jeugdinrichting

Op 4 januari 2020 kreeg de politie een melding van een steekincident in de justitiële jeugdinrichting in Sassenheim. Daar bleek een jonge gedetineerde met een mes in de buik te zijn gestoken door een andere gedetineerde. De mannen hadden ruzie met elkaar gekregen waarna de verdachte met een mes achter het slachtoffer is aangerend en op hem heeft ingestoken. Een groepsleider die tussenbeide wilde komen is met het mes in een arm en been gestoken.

Beroep op noodweerexces

De verdachte heeft een beroep gedaan op noodweerexces. Volgens hem werd hij aangevallen door het slachtoffer en heeft hij zich verdedigd met het mes. Daarin is hij te ver gegaan maar dat kwam door de hevige gemoedsbeweging die werd veroorzaakt door de aanvallen van het slachtoffer. Daarbij bestonden er al dagen spanningen, waarbij het slachtoffer hem treiterde en bedreigde.

Verzet

De rechtbank volgt de verdachte hierin niet. Zij vindt dat als dit verhaal klopt er geen noodzaak was om zich te verdedigen. De verdachte had dan naar de groepsleiding kunnen stappen. Bovendien heeft hij ook niet geaccepteerd dat de groepsleiding uiteindelijk ingreep. Hij heeft zich daartegen verzet en is met het mes achter het slachtoffer aangegaan.

Eerder veroordeeld voor steekincident

Uit de verklaringen van de slachtoffers blijkt dat zij niet alleen lichamelijke verwondingen hebben opgelopen maar ook nog steeds psychische gevolgen ondervinden van het steekincident. Ook houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachte al eerder voor een steekincident is veroordeeld. Daarvoor was hem de zogeheten PIJ-maatregel (ook wel jeugd-tbs genoemd) opgelegd. Die onderging hij in Teylingereind.

Volwassenenstrafrecht en tbs

De verdachte is verminderd toerekeningsvatbaar. Volgens deskundigen lijdt hij aan een stoornis in het gebruik van cannabis en aan een ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis, waarvoor behandeling noodzakelijk is. Zij adviseren niet het jeugdstrafrecht, maar het volwassenenstrafrecht toe te passen en de verdachte (volwassen) tbs op te leggen.

TBS met dwangverpleging

De rechtbank volgt de deskundigen hierin en legt naast een gevangenisstraf ook tbs met dwangverpleging op. Hierdoor eindigt de nog lopende jeugdmaatregel. Bij het vaststellen van de hoogte van de gevangenisstraf heeft de rechtbank er ook rekening mee gehouden dat de noodzakelijke tbs-behandeling zo snel mogelijk moet kunnen beginnen.