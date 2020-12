'Als er via WhatsApp om geld wordt gevraagd dan moeten alle alarmbellen afgaan'

Opgelicht

Drie verdachten gebruikten minimaal tien telefoons en per telefoon vele verschillende simkaarten. En met al die verschillende nummers en telefoons hebben ze waarschijnlijk een groot aantal mensen opgelicht. Dat is in ieder geval de verdenking waarop de drie mannen zijn aangehouden.

Toetsenbord mobiel

‘Hoi pap, ik heb een ongelukje gehad met mijn telefoon. Daarom heb ik nu even tijdelijk dit nummer, maar ik kan nu dus ook niet bij mijn internetbankieren. Kun jij me even uit de brand helpen en wat geld over maken naar …’. Met dit soort teksten wisten de mannen alleen in de maand oktober al minimaal 45.000 euro van veelal oudere mensen af te troggelen. De mannen haalden 06 nummers van internet.

06 nummers van internet

'Ze zochten bijvoorbeeld naar therapeuten.' vertelt één van de rechercheurs. 'Die hebben als eenmanszaak vaak een 06 nummer op hun website hebben staan. En vaak staat er op zo’n site nog meer persoonlijke gegevens. Combineer deze met nog wat persoonlijke gegevens van Facebook en je hebt alle ingrediënten om een slachtoffer compleet geloofwaardig een rad voor de ogen te draaien.'

Hotelkamer

De zaak kwam aan het rollen toen in een hotelkamer een mobiele telefoon werd gevonden. Een blik in die telefoon maakte duidelijk dat met het toestel WhatsApp fraude was gepleegd. Ook lag er een vuurwapen op de hotelkamer.

Drie aanhoudingen

Het was de start van een groot onderzoek waarvoor 23 oktober een eerste verdachte werd aangehouden, een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel. Op vrijdag 4 december werd een tweede verdachte aangehouden, een 18-jarige Rotterdammer. Maandag 28 december werd de derde verdachte aangehouden, een 23-jarige man uit Berkenwoude. De Capellenaar en Rotterdammer zitten sinds hun aanhouding vast en inmiddels in bewaring. De derde verdachte is vandaag door de officier van justitie voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die heeft beslist dat de verdachte 14 dagen langer vast blijft zitten.

10 telefoons onderzocht

Met de in totaal tien in beslag genomen telefoons doen de rechercheurs onderzoek naar de slachtoffers die door de verdachten zijn benaderd, meestal uit naam van hun kinderen. 'Dankzij informatie die ze op internet vonden, beschikten zij over alle namen en feitjes om geloofwaardig over te komen.', licht de rechercheur toe. Veel slachtoffers wisten zelf niet dat zij met zo veel gegevens op internet te vinden waren.

Personeelslijst kinderboerderij op internet

'Eén mevrouw hadden ze gevonden omdat zij op een personeelslijst van een kinderboerderij stond die in zijn geheel op internet stond. Met adressen en telefoonnummer.' Personeelslijsten, lijsten met leden van lokale sportverenigingen, het zijn bronnen van informatie voor deze oplichters. 'Maar ze kochten ook van die marketingbellijsten van bedrijven op.'

TV-spotjes

'Zo ver we hebben kunnen vinden, hebben ze in die maand 45.000 euro binnen gehaald met hun oplichtingspraktijken. Naar verwachting is dat maar het topje van de ijsberg. Maar het allerbelangrijkste is dat ze nu aangehouden zijn en geen nieuwe mensen meer kunnen oplichten.' Daarmee is het gevaar van WhatsApp fraude niet geweken. Het is een landelijk fenomeen dat sinds corona alleen nog maar verder is toegenomen.

'Als er via WhatsApp om geld wordt gevraagd dan moeten alle alarmbellen afgaan'

'De meest effectieve bestrijding is voorlichting. Het liefst zou ik elke avond op tv van die spotjes willen laten uitzenden om mensen te waarschuwen.', zegt de rechercheur. 'Mensen er zo vaak mee bestoken, dat wanneer er via WhatsApp om geld wordt gevraagd, meteen alle alarmbellen af gaan. Zodat niemand meer zomaar geld overmaakt, maar altijd eerst even warm contact zoekt met de vragende persoon. Zorg dat je iemand live spreekt en vraag of het klopt. Checken, checken, checken. Dat zou ik iedereen op het hart willen drukken.'