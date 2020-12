Activiteiten op ijsbaantje Schipperplein Almere gestaakt

Het is op dit moment te druk op en rond het ijsbaantje Schipperplein in Almere. De verwachting is dat het vanmiddag nog drukker wordt rondom de ijsbaan. De grote aantallen schaatsers, helpers en toeschouwers maken deze drukte in de huidige lockdown onverantwoord.