Britse variant coronavirus op afdeling Amsterdam UMC

Van vier andere geinfecteerde verpleegkundigen is het nog onduidelijk of het om deze variant gaat. Dit wordt nog onderzocht. Er zijn geen patiënten van deze afdeling met de variant besmet. Wel worden patiënten die nu opgenomen zijn op de afdeling via een brief op de hoogte gebracht dat dit speelt.

De Britse variant heeft geen invloed op de ernst van de ziekte, maar mogelijk wel op de besmettelijkheid. Bij goede naleving van het infectiepreventiebeleid van Amsterdam UMC kan overdracht van het virus worden voorkomen.

Op de afdeling orthopedie/traumatologie zijn extra acties ingezet om de naleving van de basis infectiepreventiemaatregelen aan te scherpen. Bovendien wordt twee keer per week al het verpleegkundig personeel van deze afdeling dat geen klachten heeft en dat geen covid heeft doorgemaakt, getest.

De medewerkers van Amsterdam UMC zijn hierover vandaag geïnformeerd.