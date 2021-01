Inzet politie en ME in Tiel voor vernielingen en brandjes

De politie in het Gelderse Tiel moest donderdagavond in actie komen bij winkelcentrum Kwadrant in Tiel. 'Omwonenden meldden rond 22.00 uur dat er vernielingen werden gepleegd. Zo is er een ruit ingegooid, in het winkelcentrum werd een fles met brandbare vloeistof en een cobra aangetroffen; deze zijn meegenomen voor onderzoek', zo laat de politie vrijdag weten.

Winkelcentrum afgezet

De politie zette het winkelcentrum voor onderzoek af en ook om de projectielen veilig te stellen. Daarvoor werden agenten ingezet die in andere gevallen ingezet kunnen worden als Mobiele Eenheid door het uniform snel aan te passen. In dit geval waren ze niet als ME’er aan het werk. Op dit moment is rustig.

Mobiele Eenheid veegt kruising schoon

De Mobiele Eenheid (ME) werd later op de avond in stelling gebracht om een kruising in Tiel te ontruimen. Tientallen jongeren bezetten een kruising op de Diderik Vijghstraat en sleepten spullen daarnaar toe en staken deze in brand. De ME heeft het kruispunt ontruimd waarna de brandweer de brandjes kon blussen.