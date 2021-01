Horeca wil als een van de eerste sectoren open na lockdown

Nederland zit door de huidige lockdown economisch voor een groot deel op slot en het is nog onduidelijk hoe de situatie er na 19 januari uit gaat zien. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil dat de horeca na de huidige lockdown als een van de eerste sectoren op een verantwoorde manier haar deuren weer kan openen. Daarom roept KHN het kabinet op om zo snel mogelijk met een economisch heropeningsplan te komen voor de getroffen sectoren. Daarnaast moet er zo snel mogelijk meer duidelijkheid komen als het gaat om sneltesten en ventilatiemogelijkheden, zodat ondernemers weten waar ze aan toe zijn. KHN pleit voor een steviger steunpakket voor de periode waarin ondernemen in de gehele sector niet voor 100 procent mogelijk is.

Vaccinatieplan moet hand in hand gaan met heropeningsplan

De situatie binnen de branche is al geruime tijd kritiek. KHN is dan ook van mening dat zodra er versoepelingen doorgevoerd worden, horecaondernemers als eerste weer ruimte moeten krijgen om te ondernemen. KHN wordt hierin gesteund door VNO-NCW, MKB-Nederland en INretail. Zowel de horeca als retail horen immers thuis in het straatbeeld en leveren een cruciale bijdrage aan de leefbaarheid in de stad. Het succes van de vaccinatiecampagne zal mede bepalen hoe snel maatregelen kunnen worden versoepeld en de economie weer vlot getrokken kan worden. Echter ontbreekt op dit moment ieder perspectief. KHN pleit er daarom voor dat de overheid - in lijn met het vaccinatieplan - met een economisch heropeningsplan komt, waarbij er voor de getroffen sectoren weer ruimte komt voor economische activiteiten. En dat alles op een verantwoorde wijze.

Horeca kan verantwoord open

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “KHN is van mening dat met het eerder gepresenteerde slimme maatregelenplan van KHN de horeca op een verantwoorde manier open kan. Na de vele handreikingen vanuit KHN wordt het nu echt tijd voor het kabinet om dit sámen met de branche op te pakken.”

Dat de horeca op verantwoorde wijze open kan, wordt bevestigd in het rapport van het Crisislab. Uit dat rapport - waarin vragen van KHN over de effectiviteit van de coronamaatregelen worden beantwoord door professoren van de Radboud Universiteit - blijkt in ieder geval dat er buiten geen beperkingen nodig zijn. Met gerichte extra maatregelen die worden opgenomen in het al bestaande horeca-protocol, moet een verantwoorde opening van de horeca mogelijk zijn. Het liefst zo snel mogelijk. Maar in ieder geval kan de horeca verantwoord open als de huidige lockdown wordt versoepeld.

Zo spoedig mogelijk duidelijkheid over sneltesten en ventilatiemogelijkheden

Er wordt veel gesproken over de rol van sneltesten en ventilatieoplossingen als het gaat om versoepelingen van de maatregelen. Wat KHN betreft is het van nationaal belang dat de overheid hierin de regie neemt en samen met brancheorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW zo snel mogelijk met meer duidelijkheid komt; niet alleen voor de horeca, maar voor alle locaties waar mensen samenkomen. Ondernemers kunnen op basis daarvan beslissen of én welke investeringen ze willen doen.

Steviger steunpakket tot volledige heropening getroffen sectoren noodzakelijk

Begin december maakte het kabinet bekend dat de voorgenomen afbouw van de steunmaatregelen in ieder geval voor Q1 niet doorgaat. Ook is de TVL verbeterd. Echter zijn grote delen van de horeca straks minimaal zes maanden gesloten en clubs en discotheken zijn sinds 15 maart helemaal niet open geweest. Zelfs met de welkome én noodzakelijke aanpassingen van het steunpakket blijft 20 tot 40 procent van de loonkosten en vaste laten voor eigen rekening van horecaondernemers. Bovendien kunnen starters nog steeds nergens aanspraak op maken. Een onmogelijke situatie, zeker nu de verwachting is dat het nog zeker maanden duurt voordat we in de buurt van het oude normaal komen. Daarom is een structurele verdere verbetering van het steunpakket noodzakelijk.