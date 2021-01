Man (37) overleden na schietincident

Een man van 37 is dinsdag 5 januari overleden na een schietincident in een woning aan de 44e straat in de wijk Lankforst. Iets na 15:30 uur kwam de melding van een schietincident binnen op de meldkamer van de politie en direct zijn veel eenheden ingezet. De inzet van hulpdiensten waaronder een traumahelikopter bleek tevergeefs: het slachtoffer is ter plaatse overleden.